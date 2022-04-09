Заблокувати YouTube, «щоб під VPN зайти не можна було» – віцеспікер Держдуми

Віцеспікер нижньої палати російського парламенту, Державної думи, Петро Толстой закликав заблокувати сервіс YouTube, щоб жодна людина в Росії не могла ним користуватися.

«Час визнати, що YouTube – ресурс, що веде відверто підривну та антиросійську діяльність, тому настав час вжити відповідних заходів. І бажано зробити це так, щоб ні під яким VPN зайти не можна було.

9 квітня стало відомо, що YouTube заблокував канал парламентського телебачення Держдуми. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сервіс «підписав собі вирок».

Раніше США запровадили санкції проти Держдуми Росії. Санкції передбачають, зокрема, заборону для американських організацій мати справу з суб’єктами, що потрапили під них. YouTube належить корпорації Google.

На канал, як стверджується, було підписано 145 тисяч користувачів, а загальна кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

Після початку війни Росії проти України в РФ заблокували доступ до соцмереж Facebook і Instagram, а їхнього власника, корпорацію Meta, визнали екстремістською організацією. Також заблоковано доступ до Twitter.

Російська влада нерідко погрожувала і блокуванням Youtube – зокрема, за блокування акаунтів прокремлівських російських ЗМІ – проте до останнього моменту утримувалася від такого кроку. Це могло бути пов’язане з тим, що повноцінної функціональної заміни відеохостингу, яким користуються десятки мільйонів користувачів із Росії, немає. Альтернативними майданчиками можуть стати ВКонтакте, RuTube і телеграм.