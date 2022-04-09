Речниця МЗС Росії заявила, що YouTube «підписав собі вирок» після блокування каналу «Дума ТВ»

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що YouTube «підписав собі вирок», заблокувавши канал «Дума ТВ», на якому транслювалися засідання Державної думи Росії.

У своєму телеграм-каналі Захарова закликала користувачів «швидше» переносити контент на російські платформи.

«YouTube впевненим кроком йде до того, щоб стати в нашій країні поза законом», – заявив російський сенатор Андрій Клішас.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін назвав блокування «черговим доказом порушень прав і свобод громадян Вашингтоном». «США хочуть отримати монополію на просування інформації. Ми цього допустити не можемо», – написав він у телеграмі 9 квітня.

Російський Роскомнагляд зажадав від відеохостингу YouTube відновити канал «Дума ТВ». YouTube заблокував канал, пославшись на правила щодо застосування санкцій.

Раніше США запровадили санкції проти Держдуми Росії. Санкції передбачають, зокрема, заборону для американських організацій мати справу з суб’єктами, що потрапили під них. YouTube належить корпорації Google.

На канал, як стверджується, було підписано 145 тисяч користувачів, а загальна кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

Після початку війни Росії проти України в РФ заблокували доступ до соцмереж Facebook і Instagram, а їхнього власника, корпорацію Meta, визнали екстремістською організацією. Також заблоковано доступ до Twitter.

Російська влада нерідко погрожувала і блокуванням Youtube – зокрема, за блокування акаунтів прокремлівських російських ЗМІ – проте до останнього моменту утримувалася від такого кроку. Це могло бути пов’язане з тим, що повноцінної функціональної заміни відеохостингу, яким користуються десятки мільйонів користувачів із Росії, немає. Альтернативними майданчиками можуть стати ВКонтакте, RuTube і телеграм.