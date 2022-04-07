У Росії звинуватили Google у публікації «фейків» на YouTube і заборонили рекламуватися

Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) оголосила про запровадження «запобіжних заходів інформуючого й економічного характеру» проти корпорації Google за, як стверджують у відомстві, «численні порушення російського законодавства».

Іншими словами, Google тепер заборонено рекламувати себе, свої сервіси і продукти на території Росії. Також компанія зобов’язана повідомляти користувачам, що є «порушником російського законодавства».

У Роскомнагляді заявляють, що відеохостинг YouTube, яким володіє Google, став одним із ключових майданчиків поширення «фейків» про перебіг «військової спецоперації» (так у Росії називають вторгнення в Україну), які дискредитують російських військовослужбовців.

Крім того, у Роскомнагляді заявили, що YouTube не бореться із поширенням інформації «екстремістських організацій», і на сьогоднішній день невидаленими залишається понад 12 тисяч таких матеріалів.

Відомство також звинуватило Youtube у цензурі російських ЗМІ. У Роскомнагляді заявили, що за останні два роки відеохостинг близько 60 разів блокував акаунти і контент російських ЗМІ, зокрема Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», НТВ та інших.

Обмеження діятимуть до «повного усунення» компанією Google порушень російського законодавства, йдеться у заяві Роскомнагляду.

Після початку російського вторгнення в Україну російська влада неодноразово вимагала від YouТube цензури матеріалів, які, на їхню думку, є недостовірними чи антиросійськими. З’явилися повідомлення, що в Росії можуть заблокувати відеохостинг.