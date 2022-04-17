Папа Римський закінчив проповідь на Великодній месі словами «Христос воскрес» українською

Папа Римський Франциск 16 квітня на Великодній месі у соборі Святого Петра у Ватикані засудив війну в Україні, а також звернувся до присутніх на богослужінні мера Мелітополя Івана Федорова, якого раніше взяли в полон російські військові, а потім обміняли, і трьох українських депутатів.

Понтифік відійшов від заздалегідь підготовленого тексту. «У цій темряві війни, в жорстокості ми всі молимося за вас і з вами цієї ночі. Ми молимося за всіх, хто страждає. Ми можемо лише дати вам наше товариство, нашу молитву», – сказав Франциск.

Закінчив проповідь понтифік фразою «Христос воскрес» українською мовою.

Понтифік не згадав безпосередньо неспровоковане вторгнення Росії в Україну, але закликав до Великоднього перемир’я, щоб досягти миру через переговори.

Папа Франциск неодноразово закликав до негайного припинення війни в Україні та згадував про події у Бучі, де після російської окупації виявили сотні тіл вбитих мирних жителів. Ці події понтифік назвав бійнею і на одній з аудієнцій у Ватикані поцілував перед вірянами український прапор, який привезли з міста.

Месу у Велику суботу цього року відвідали п’ять із половиною тисяч людей. Така кількість людей на Великодньому богослужінні була присутня вперше з 2020 року, коли були введені обмеження через коронавірусну пандемію.

Головним священнослужителем на суботньому богослужінні був італійський кардинал Джованні Баттіста Ре. Він замінив Франциска, тому що у папи, ймовірно, загострилися болі в ногах.

Великдень, свято воскресіння Ісуса Христа, цього року більшість західних християн відзначають 17 квітня, а більшість східних християн – 24 квітня.