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Папа Римський закінчив проповідь на Великодній месі словами «Христос воскрес» українською

Папа Римський Франциск виступає під час меси, Ватикан, 16 квітня 2022 року

Папа Римський Франциск 16 квітня на Великодній месі у соборі Святого Петра у Ватикані засудив війну в Україні, а також звернувся до присутніх на богослужінні мера Мелітополя Івана Федорова, якого раніше взяли в полон російські військові, а потім обміняли, і трьох українських депутатів.

Понтифік відійшов від заздалегідь підготовленого тексту. «У цій темряві війни, в жорстокості ми всі молимося за вас і з вами цієї ночі. Ми молимося за всіх, хто страждає. Ми можемо лише дати вам наше товариство, нашу молитву», – сказав Франциск.

Закінчив проповідь понтифік фразою «Христос воскрес» українською мовою.

Мер Мелітополя Іван Федоров і депутати Марія Мезенцева, Олена Хоменко і Рустем Умеров на Великодньому богослужінні у Ватикані, 16 квітня 2022 року
Мер Мелітополя Іван Федоров і депутати Марія Мезенцева, Олена Хоменко і Рустем Умеров на Великодньому богослужінні у Ватикані, 16 квітня 2022 року

Понтифік не згадав безпосередньо неспровоковане вторгнення Росії в Україну, але закликав до Великоднього перемир’я, щоб досягти миру через переговори.

Папа Франциск неодноразово закликав до негайного припинення війни в Україні та згадував про події у Бучі, де після російської окупації виявили сотні тіл вбитих мирних жителів. Ці події понтифік назвав бійнею і на одній з аудієнцій у Ватикані поцілував перед вірянами український прапор, який привезли з міста.

Месу у Велику суботу цього року відвідали п’ять із половиною тисяч людей. Така кількість людей на Великодньому богослужінні була присутня вперше з 2020 року, коли були введені обмеження через коронавірусну пандемію.

Головним священнослужителем на суботньому богослужінні був італійський кардинал Джованні Баттіста Ре. Він замінив Франциска, тому що у папи, ймовірно, загострилися болі в ногах.

Великдень, свято воскресіння Ісуса Христа, цього року більшість західних християн відзначають 17 квітня, а більшість східних християн – 24 квітня.

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