Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом військ РФ на Донбасі – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни вживає всіх необхідних дій, щоб забезпечити оборону перед наступом російської армії на Донбасі.

«Російські війська готуються до наступу на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують і Маріуполь. Вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста, інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону», – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю ввечері.

Президент зазначив, що тримає постійний зв’язок із партнерами України по всьому світу та подякував усім тим, хто надає допомогу.

«Постійно контактуємо з партнерами. Вдячний тим, хто справді допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси і притримує свою допомогу, мають знати, що від них також залежить доля цієї битви і долі людей, які можуть бути врятовані», – сказав Зеленський.

Про те, що російські війська активізували бойові дії на Донбасі 17 квітня повідомив Генштаб ЗСУ. Повідомлялося про ракетно-бомбові удари по Маріуполю – спроби штурмових дій в районі морського порту та заводу «Азовсталь». Про обстріли, зокрема по цивільних і жертви, повідомляла влада Луганщини і Донеччини. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключив, що широкий наступ російські війська спробують здійснити наступного тижня. У ГУР Міноборони кажуть, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.