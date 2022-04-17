Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом військ РФ на Донбасі – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни вживає всіх необхідних дій, щоб забезпечити оборону перед наступом російської армії на Донбасі.
«Російські війська готуються до наступу на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують і Маріуполь. Вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста, інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону», – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю ввечері.
Президент зазначив, що тримає постійний зв’язок із партнерами України по всьому світу та подякував усім тим, хто надає допомогу.
«Постійно контактуємо з партнерами. Вдячний тим, хто справді допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси і притримує свою допомогу, мають знати, що від них також залежить доля цієї битви і долі людей, які можуть бути врятовані», – сказав Зеленський.
Про те, що російські війська активізували бойові дії на Донбасі 17 квітня повідомив Генштаб ЗСУ. Повідомлялося про ракетно-бомбові удари по Маріуполю – спроби штурмових дій в районі морського порту та заводу «Азовсталь». Про обстріли, зокрема по цивільних і жертви, повідомляла влада Луганщини і Донеччини. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключив, що широкий наступ російські війська спробують здійснити наступного тижня. У ГУР Міноборони кажуть, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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