ЗСУ за добу збили літак, три вертольоти військ РФ – командування

За добу 17 квітня підрозділи ППО Повітряних сил і Сухопутних військ знищили п’ять повітряних цілей російських військових: один літак (винищувач типу «Су»), три вертольоти (два Мі-24 і один Ка-52) і один БпЛА ОТР (Орлан-10), повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Винищувачі Повітряних сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору й авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили 17 квітня в Генштабі ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили близько 20 300 особового складу, понад дві тисячі бойових броньованих машин, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 148 БпЛА.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».