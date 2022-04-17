Викрадення, тортури, вбивства. Чим відомі в Чечні «кадирівці», які воюють в Україні?

Ніна Колганова

Влада України назвала 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова, що відомий також як батальйон «Північ», причетним до вбивства мирних жителів у містах Буча, Ірпінь та Гостомель. Це перше офіційне підтвердження слів свідків про те, що роль «кадирівців» у цій війні – не лише зйомки відеороликів, а й залякування місцевих жителів.

Проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» проаналізував, чим прославилися в Росії бійці Кадирова. Виявилося, що багато хто з них був причетний до тортур і вбивств людей і до війни в Україні. Як мінімум, двоє з тих, що воюють, є кілерами в розшуку, семеро мають стосунок до масових тортур та досудових розправ над жителями Чечні, один військовий зовсім вважався мертвим

Батальйон «Північ» («Север»)

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що у російському вторгненні в Україну зараз беруть участь сім чеченських підрозділів (полк поліції спеціального призначення імені Кадирова, 141-й полк, ОМОН «Ахмат-Грозний» і «Ахмат-Фортеця», СОБР «Ахмат», полк позавідомчої охорони і 249-й батальйон) та «тисячі добровольців». Проте точна кількість чеченських військових в Україні невідома. На основі відкритих джерел проєкт «Кавказ.Реалії» склав список здебільшого високопоставлених «кадирівців», що перебувають «у відрядженні» – він налічує 32 імені.

Командиром 141-го полку або батальйону «Північ» є Магомед Тушаєв, про смерть якого українська сторона заявила через два дні після початку масштабної війни. Кадиров це спростував – у його каналі з'явилося кілька відео з Тушаєвим, останнє датоване 2 квітня.

Про 36-річного Тушаєва відомо небагато: єдиний син у сім'ї, «змалку цікавився професією військового». У півгодинному фільмі, який два роки тому вийшов на чеченському телебаченні, Тушаєв розповідає, що розпочав кар'єру в чеченському ОМОНі у 22 роки, через дев'ять років став заступником командира батальйону «Північ», а вже через чотири місяці, у квітні 2018 року, – його командиром. За словами Тушаєва, зараз у батальйоні «Північ» служать 712 контрактників та 75 строковиків, яких Тушаєв відбирає особисто.

За даними опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, Рамзан Кадиров звільнив Магомеда Тушаєва минулого тижня за спробу продажу зброї, яку привласнили під час поїздки в Україну.

До просування кар'єрними сходами начальником Тушаєва був Аліхан Цакаєв (сьогодні начальник МНС по Чечні) – при ньому чеченський ОМОН активно практикував викрадення та тортури місцевих жителів, у деяких Цакаєв брав участь особисто. Однією з найгучніших історій того часу стало викрадення та тортури щодо Іслама Умарпашаєва, якому вдалося домогтися порушення кримінального провадження. Як пише «Нова газета», тоді Цакаєв погрожував російському слідчому, що ОМОН відкриє вогонь по кожному, хто наблизиться до їхньої бази. Начальник Тушаєва і пізніше висловлював публічні погрози – жартував про те, що клацання запобіжника замінює 40 хвилин виховної бесіди, а нещодавно підтримав заклик «обезголовити» сім'ю правозахисника Абубакара Янгулбаєва.

Усі роки свого існування батальйон «Північ» відомий не лише через участь у спецопераціях зі знищення бойовиків. Співробітників формування звинувачували у зраді, деякі з них займалися здирством і брали участь у війні в Сирії. Крім того, з батальйоном «Північ» пов'язують убивство опозиційного політика Бориса Нємцова.

Один із п'яти засуджених за вбивство Нємцова – ексбоєць «Півночі» Заур Дадаєв. Ймовірним організатором вбивства вважають Руслана Геремеєва. Він колишній заступник командира батальйону. Слідчі не змогли допитати Геремеєва у цій справі, тому що їм ніхто не відчинив двері – і з 2015 року підозрюваний вважався зниклим.

У березні 2022 року Геремеєв з'явився на відео з Маріуполя – Рамзан Кадиров оголосив, що йому «була довірена найскладніша ділянка», тому що «дорогий брат завжди доводить доручену йому справу до кінця». Через три дні з'ясувалося, що Геремеєва серйозно поранили, і його необхідно забрати додому.

«Борець» та «головний вирішувач»

Серед відправлених на війну «кадирівців» було помічено ще як мінімум двох кілерів. Це Усман Мамадієв та Султан Рашаєв.

Мамадієва вважають ймовірним убивцем чеченського блогера Імрана Алієва, відомого під ім'ям Мансур Старий. Наприкінці січня 2020 року його тіло знайшли у номері готелю у французькому місті Лілль – Алієву завдали 135 ножових поранень. Правоохоронці підозрювали у вбивстві людину, що тісно пов'язана з Рамзаном Кадировим. Опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов тоді з посиланням на власні джерела повідомив, що кілером є Усман Мамадієв, який нібито протягом тижня жив у Алієва, потім вирушив з ним до Франції, де у готельному номері приспав блогера снодійним і завдав йому кілька ударів ножем у горло. Після цього кілер зміг залишити Європу та повернутися до Чечні.

Султан Рашаєв або «Борець», як його називає глава Чечні, замішаний у вбивстві підполковника ФСБ, командира чеченського загону «Горець» Мовладі Байсарова, який відкрито виступив проти Рамзана Кадирова. Його розстріляли «під час спецоперації» в листопаді 2006 року на Ленінському проспекті в Москві – нібито Байсаров чинив тоді опір при затриманні, проте очевидці події говорили про миттєвий розстріл силовика. З 11 куль, випущених у Байсарова, сім належали Рашаєву, який тоді був у званні старшого лейтенанта Управління позавідомчої охорони МВС у Чечні.

Після цього випадку російські чиновники намагалися домогтися перевірки депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова як причетного до вбивства Байсарова, в чому їм відмовили. Влітку минулого року опозиційний політик Ілля Яшин назвав Делімханова «найнебезпечнішим депутатом Росії», нагадавши про його ймовірну причетність до вбивства Бориса Нємцова. Яшин наголосив, що свою кар'єру депутат розпочав як водій Салмана Радуєва, засудженого пізніше на довічний термін за тероризм та захоплення заручників.

У відео також йдеться про розшук Делімханова Інтерполом за вбивство братів Ямадаєвих, про його бійку з депутатом Олексієм Журавльовим та про репутацію «головного вирішувача» у Москві. Делімханов також відомий своїми погрозами, наприклад, сім'ї Янгулбаєвих, бійцю ММА Федору Омеляненку чи голові Ради депутатів Міщанського району Москви Олександру Закускіну.

Зараз Адам Делімханов – головний герой відеороликів у телеграм-каналі глави Чечні, більшого «ефірного часу» немає в жодного з наближених до Рамзана Кадирова (на момент публікації цього матеріалу було знято 20 відеозаписів з Делімхановим ). Депутат на камеру зустрічає «добровольців»-новачків, проводить нагородження та займається звичною для себе справою – переконує незгодних. Так це було, наприклад, із командиром батальйону «Схід» угруповання «ЛНР» Олександром Ходаковським, який відмовився від слів про непрофесіоналізм «кадирівців» після зустрічі з Делімхановим.

На війні також перебувають два рідні брати Адама – перший заступник командувача Північно-Кавказьким округом військ Нацгвардії Алібек Делімханов та начальник Управління Росгвардії у Чечні Шаріп Делімханов. Алібек проходив свідком у справі вбивства Нємцова як начальник двох із семи кілерів, Шаріп був серед тих, хто погрожував сім'ї викраденої з Нижнього Новгорода Зареми Мусаєвої.

Фахівці з тортур

На початку березня Кадиров заявив, що відправки на територію України «з нетерпінням чекає» керівник полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв. Через два з половиною тижні він і його полк отримали таку можливість – зараз, за словами голови Чечні, вони «працюють у маріупольському напрямку» і є одним із «найрезультативніших чеченських підрозділів».

Замід Чалаєв керує полком, на території якого утримують, катують і страчують викрадених жителів Чеченської Республіки – про існування камер для катувань та поховань на його території, розповів «Новій газеті» колишній співробітник полку. У Чечні Чалаєв також відповідає за затримання чаклунів, публічне «вичитування» тих, хто провинився, і погрози – на адресу дрібних правопорушників та відомих правозахисників.

Кадиров згадав і командира одного з чеченських підрозділів в Україні Ісу Таймасханова, який є представником впливової чеченського родини. Зокрема Хусаїн Таймасханов – депутат парламенту Чечні, Заур Таймасханов – офіцер СОБР «Терек», а Бекхан Таймасханов – віцепрем'єр, повноважний представник республіки при президенті Росії.

Іса був командиром одного з підрозділів полку поліції спецпризначення. За свідченням його колишнього підлеглого, Таймасханов брав участь в інсценованих спецопераціях зі знищення бойовиків, які насправді були розстрілом беззбройних затриманих. Крім того, у полку процвітали побори, корупція, незаконні затримання та тортури іноді зі смертельним наслідком. За даними «Нової газети», Таймасханов також може бути причетний до викрадення колишнього модератора чату опозиційного телеграм-каналу 1ADAT Салмана Тепсуркаєва – його досі не знайшли.

У середині березня «на чолі тисячі добровольців» в Україну вирушив помічник Рамзана Кадирова по силовому блоці Апти Алаудінов. За цей час його підлеглі нібито встигли полонити сім українських солдатів та евакуювати сотні мешканців ОРЛО. У Чечні Алаудінов є прикладом вмінням догоджати Кадирову (одного разу він подяками навіть довів голову до сліз), можна отримати звання генерала за 10 років служби.

Саме зі звинувачень Алаудінова почалося переслідування Мовладі Байсарова, за даними «Нової газети», генерал також причетний до тортур у справі Руслана Кутаєва та розстрілу трьох десятків затриманих на території полку ППС поліції ім. Кадирова. Крім того, Алаудінов брав участь у побитті родичів небажаних молодих людей, залякував жителів села Давиденко, погрожував критикам Кадирова за кордоном та всередині республіки. Те, що генерал неодноразово порушував права людини, визнали в США: Алаудінова ще в 2014 році внесли до санкційного «списку Магнітського».

«Звільненням» Рубіжного на Луганщині займається зараз заступник командира навчально-тренувального центру СОБР «Ахмат» Хасейн Мудуєв. У березні в мережі з'явилося відео, на якому вперше була показана секретна в'язниця цього підрозділу – там, наприклад, катували Ібрагіма Янгулбаєва, сина федерального судді у відставці Сайді Янгулбаєва та утримуваної у Грозному Зареми Мусаєвої.

В ОРЛО перебуває також командир ОМОНу Чечні на транспорті Адам Хізрієв, який нібито відповідає за евакуацію мирних жителів. При цьому, за даними опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, ще 7 березня Хізрієв перебував у Чечні і керував викраденням 35-річного жителя села Енгеной Якуба Сайдалієва, якого, за інформацією авторів каналу, зараз катують. Хізрієв також підозрюється у викраденні Іслама Умарпашаєва, а за інформацією опозиційних режиму Кадирова телеграм-каналів, також має стосунок до вбивства вагітної Біназіри Хамідової, її чоловіка Іслама та його брата Ібрагіма Ісаханова, а також викрадення і вбивства Асланбека Сайдахмадова.

Одним із найактивніших героїв роликів в акаунті Рамзана Кадирова був Хусейн Межидов, екскомандир батальйону «Південь». Ще на початку масштабного вторгнення Росії до України його підлеглі зняли відео про те, як встановлюють прапор із зображенням Ахмата Кадирова на воротах військової частини №3018 у Гостомелі – українська влада підтвердила тоді справжність запису, але заявила, що «кадирівці» зайшли на територію вже порожнього об'єкта.

Минулого тижня стало відомо про зняття Межидова з посади командира – за інформацією «Кавказ.Реалій» він (також як і командир батальйону «Північ») таємно намагався продавати в Чечні присвоєну в Україні зброю.

У 2019 році Межидов прославився погрозами блогеру Тумсо Абдурахманову – в опублікованому аудіозаписі Межидов заявив, що візьме на себе смерть блогера, навіть якщо він помре, «спіткнувшись і впавши на землю».

Воскреслий для «захисту батьківщини»

Восени минулого року в центрі скандалу через недобросовісне випробування на право носіння «крапового берету» опинилися командир ОМОН Росгвардії в Чечні Анзор Бісаєв та замкомандира СОБР «Ахмат» Сайді Лорсанкаєв.

Кваліфікація проходила у навчальному центрі «Тамбукан» у Ставропольському краї, у них брали участь 115 працівників підрозділів спецназу. Вони складали заліки з усіх дисциплін підготовчої програми, у тому числі 10-кілометрового марш-кидка по складній місцевості. Він включав затяжний підйом, штурм висоти, заміновану та умовно заражену ділянки траси, комплекс спеціальних вправ. На цьому етапі спецназівці помітили, як чеченських військових підвозили друзі автомобілями.

Тоді між бійцями 604-го центру спецпризначення «Вітязь» та прибулими з Чечні сталася бійка. За даними журналіста Олександра Коца, зупиняти її довелося особисто начальнику Головного управління сил спецпризначення Росгвардії Ігореві Семиляку. Незважаючи на скандал, 43 чеченські силовики отримали свої берети. Двом з них – Бісаєву та Лорсанкаєву – фонд імені Ахмата Кадирова подарував по новому «Мерседесу».

Сайді Лорсанкаєв тоді перебував на посаді командира СОБР «Терек». Наразі на території України він координує дії батальйону «Південь» та СОБР «Ахмат».

8 квітня глава Чечні опублікував відеозапис із людиною, яка представилася Русланом Чахкієвим: у 15 років він воював на боці невизнаної Ічкерії, а зараз, у 43 роки, він нібито вирішив вирушити «захищати батьківщину» на території України. Проте, згідно з архівними публікаціями у ЗМІ, у 2003 році Чахкієв був засуджений на 24 роки за вибухи у Владикавказі. 2008 року його застрелили при спробі втечі.

Війна для вигоди та покарання

Усіх відправлених в Україну чеченських військових можна поділити на кілька категорій: ті, хто потрапив туди за обов'язком служби, зі сподіванням отримати вигоду, або відправлені за провину як покарання. При цьому опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов упевнений, що жоден із перерахованих «кадирівців» не поїхав на війну з власної волі.

«Росгвардія повинна бути в Україні, тут питань немає. Алаудінов, Мамадієв – це люди, що провинилися, відсунуті від престолу, їх відправили для «спокутної місії». Але однозначно, що ніхто з них не висловив свого бажання», – сказав Абдурахманов у розмові з «Кавказ.Реалії».

Аналогічну думку висловив критик Рамзана Кадирова Хасан Халітов: на його думку, глава Чечні посилає на війну «найнепотрібніших йому людей», які в чомусь завинили.

«Апти Алаудінов одного разу знущався над портретом Кадирова разом з колишнім мером Аргуна Ібрагімом Темірбаєвим – після цього Темірбаєва скинули на машині з обриву, сказавши, що він потрапив в аварію. Над Алаудіновим знущалися – але, як я розумію, у нього в Москві є «дах». В надії, що Алаудінов здохне в Україні, [Кадиров] і відправив його туди», – вважає Халітов.

Він заявив, що в умовах війни в Росії тепер прощається дуже багато, тому кілери, підозрювані в гучних вбивствах, як, наприклад, Геремеєв або Мамадієв, тепер не бояться відкрито з'являтися на відео.

Виростити нових таких самих монстрів буде дуже важко

«Навіть у мирний час для Росії ці люди ж жили відкрито, і всі знали, де вони і чим займаються. Їх прикрили, зняли з них кримінальні справи. А зараз на ці дрібниці зовсім ніхто не звертатиме уваги. Інша справа, особливо довірені люди Кадирова, як Патріот (Абузайд Вісмурадов, віцепрем'єр Чечні – ред.) та інші – таких відданих, до крові йому зобов'язаних людей, Кадиров намагається вберегти від поїздки. Виростити нових таких самих монстрів буде дуже важко», – сказав Халітов.

На його думку, до категорії тих, хто від війни в Україні хоче отримати вигоду, потрапляє депутат Держдуми Росії Адам Делімханов. З одного боку, він хоче отримати популярну в Чечні нагороду «Героя Росії», з іншого – через Делімханова Кадиров робить те, що хотів би сам, але йому не дозволяє страх, заявляє опозиціонер.

Як розповів «Кавказ.Реалії» Тумсо Абдурахманов, окрім військових, в Україну з Чечні забирають і тих, хто жодного стосунку не має до силовиків. Наприклад, йому відомі випадки, коли військкомат відправляв до сусідньої країни молодих хлопців призовного віку, які ще не пройшли строкової служби. Також він повідомив про випадки відправлення в Україну незаконно затриманих жителів Чечні, колишніх ув'язнених або тих, хто перебуває під наглядом після відбуття терміну.

Крім того, тепер керівництво Чечні використовує війну як покарання – 7 квітня Хасан Халітов повідомив, що в Україну насильно відвезли його брата. На думку блогера, це зробили тому, що він регулярно публікує фотографії чеченських силовиків, які загинули на війні, і називає їх «утилізованими» та «одноразовими» воїнами президента Путіна.

«Вони вирішили забрати брата, повезти туди, зняти з ним ролики, і цим потім «тикати» мене – ось твій брат поїхав, а ти критикуєш. Можливо, вони його там і вб'ють, скажуть, що він загинув за Росію. Такі вони підлі», – сказав тоді Халітов у розмові з «Кавказ.Реалії».

Через два дні провладні чеченські пабліки розмістили відео з братом блогера Рамзаном Халітовим. Його призначили командиром загону в 100 осіб – в інтерв'ю телеканалу ЧДТРК «Грозний» він каже, що вирушає на війну «заради Всевишнього» і виступає із образами на адресу того, хто «відсиджується в Туреччині». За Рамзаном Халітовим видно десятки «добровольців» у військовій екіпіровці з сумками на тлі автобусів із прапорами Чечні та Росії.

Оригінал публікації – на сайті проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії»