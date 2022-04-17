Естонія, Бельгія та Болгарія закрили свої порти для російських суден – офіційно

З 17 квітня суднам під російським прапором заборонено заходити до портів Євросоюзу – до морської блокади приєдналися Естонія, Бельгія та Болгарія, підтвердила влада цих країн.

Раніше свої порти для російських суден закрили Румунія та Італія.

Йдеться про один із санкційних заходів, раніше схвалений Євросоюзом. Під обмеження також потрапили судна, які змінили прапор із російського на будь-який інший пізніше 24 лютого.

Міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас заявив, що вся Європа переосмислює свою економічну діяльність і стає все більш незалежною від Росії.

Судна під прапором Росії зможуть заходити до портів Естонії у виняткових випадках – з дозволу Департаменту поліції та прикордонної охорони, який наперед визначить необхідність надання допомоги.

Влада Болгарії також оголосила про заборону для російських суден заходити у свої морські та річкові порти.

«Доступ до болгарських морських і річкових портів заборонено для всіх суден, зареєстрованих під прапором Російської Федерації», – йдеться в заяві Морської адміністрації країни.

Агентство Associated Press повідомило, що влада Болгарії робить виняток для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС.

Європейські країни закривають свої порти, відповідно до п’ятого пакету санкцій Євросоюзу, запровадженого проти Росії через військове вторгнення в Україну.