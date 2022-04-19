РФ перекидає зброю і техніку в Україну, веде наступальні й штурмові дії на окремих напрямках – Генштаб

Росія продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України зі своїх центральних і східних регіонів. У Слобожанському і Донецькому операційних районах російські військові проводять наступальні та штурмові дії на окремих напрямках, повідомили вранці 19 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України.

«Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України», – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку, за даними Генштабу, війська РФ продовжують часткове блокування Харкова.

«За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК «Тор» до Харківської області. Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 і С-300», – йдеться в зведенні.

На Ізюмському напрямку сили РФ ведуть наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. «Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних і запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії», – повідомили у Генштабі.

За повідомленням, на Донецькому і Таврійському напрямках російські загарбники активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

«Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській і Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області», – мовиться в зведенні.

У Генштабі додали, що Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України і ведення розвідки об’єктів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.