Мерія Маріуполя заявляє про бомби по «Азовсталі», де ховаються цивільні. Полк «Азов» просить про «зелений коридор»

Маріупольська міська рада ввечері понеділка повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат «Азовсталь».
«Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату перебуває щонайменше 1000 цивільних. Переважно це жінки з дітьми та літні люди», – йдеться у повідомленні мерії в Telegram.
Водночас командир полку «Азов» Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з закликом терміново організувати «зелений» коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл вбитих у Маріуполі.
«Звертаюся до світових лідерів. Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від «руського міра» в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти та колаборанти з «ЛДНР», свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів», – сказав Прокопенко у відеозверненні в Telegram.
За його словами, загарбникам, які знищили Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитсадки міста і зараз пропонують «безпеку і можливість евакуації», люди не вірять.
«Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу: організуйте «зелений коридор». Надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями», – сказав командир «Азову».
Як повідомив раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, у місті перебувають 100 тисяч людей, ще 50 тисяч цивільних чекають на допомогу та евакуацію в селах на околицях міста.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також заявила, що у Маріуполі на заводі «Азовсталь» переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Серед них – жінки, діти та люди літнього віку.
Загін спеціального призначення «Азов» є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.
Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ