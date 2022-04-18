Мерія Маріуполя заявляє про бомби по «Азовсталі», де ховаються цивільні. Полк «Азов» просить про «зелений коридор»

Маріупольська міська рада ввечері понеділка повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат «Азовсталь».

«Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату перебуває щонайменше 1000 цивільних. Переважно це жінки з дітьми та літні люди», – йдеться у повідомленні мерії в Telegram.

Водночас командир полку «Азов» Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з закликом терміново організувати «зелений» коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл вбитих у Маріуполі.

«Звертаюся до світових лідерів. Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від «руського міра» в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти та колаборанти з «ЛДНР», свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів», – сказав Прокопенко у відеозверненні в Telegram.

За його словами, загарбникам, які знищили Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитсадки міста і зараз пропонують «безпеку і можливість евакуації», люди не вірять.

«Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу: організуйте «зелений коридор». Надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями», – сказав командир «Азову».

Як повідомив раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, у місті перебувають 100 тисяч людей, ще 50 тисяч цивільних чекають на допомогу та евакуацію в селах на околицях міста.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також заявила, що у Маріуполі на заводі «Азовсталь» переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Серед них – жінки, діти та люди літнього віку.

Загін спеціального призначення «Азов» є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.