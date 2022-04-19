ЗСУ за добу знищили 7 повітряних цілей військ РФ – командування

Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сухопутних військ за добу 18 квітня знищила сім повітряних цілей російських військ, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, збили один літак (винищувач Су-30), чотири БпЛА (ОТР), дві крилаті ракети.

«Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах», – заявили у командуванні.

Як повідомили 18 квітня в Генштабі ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили 20 600 військових, 790 танків, 167 літаків, 147 гелікоптерів і 155 БпЛА у війні проти України

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».