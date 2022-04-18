У Києві поновили роботу 16 диппредставництв – МЗС

В українській столиці відновили роботу дипломати 16 закордонних представництв, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну. Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменистану», – йдеться в повідомленні.

У МЗС подякували світовим дипломатам за підтримку.

Дипломатичні відомства з міркувань безпеки переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Про повернення або такий намір в найближчому майбутньому вже заявили низка країн.