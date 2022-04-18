Пентагон спростовує, що Росія збила під Одесою «літак з допомогою НАТО», як заявили в Міноборони РФ

У Пентагоні спростовують, що Росія нібито збила український військово-транспортний літак в районі Одеси із великою партію озброєння, яку Україні поставили західні країни. Раніше твердження про це поширили державні ЗМІ РФ із посиланням на міністерство оборони Росії.

На прохання прокоментувати повідомлення про збиття літака зі зброєю від Заходу, високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу 18 квітня у Вашингтоні сказав:

«Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього і я нічого не бачив з цього приводу. Немає жодних ознак того, що вони (росіяни – ред.) завдали удару по вмісту допомоги».

Про те, що начебто «російськими засобами протиповітряної оборони в районі Одеси збитий у повітрі український військово-транспортний літак, що доставляв велику партію озброєння, яку поставили Україні західні країни» 16 квітня на брифінгу повідомив представник міноборони РФ Ігор Конашенков. Ця заяву активно цитували у провладних російських ЗМІ.

У Міністерстві оборони України цю інформацію також спростували. Не підтвердив поширювану російською пропагандою новину про збитий літак і керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська активізували бойові дії на Донбасі. США та інші союзники України обіцяють Києву ще більше зброї.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів. Ця допомога вже почала надходити в Україну.