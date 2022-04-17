Якою зброєю Україна переможе Росію?

Росія намагається повністю захопити Донбас. США та інші союзники України обіцяють Києву ще більше зброї. Бої на сході та півдні України тривають. Чи може західна військова допомога – вертольоти, артилерія, бронетехніка – вплинути на результат головної битви Росії проти України? Танки, бронетранспортери, дрони-камікадзе: що ще отримає українська армія найближчим часом?

ПІВДЕНЬ

Адмінкордон Миколаївської та Херсонської областей. Українські військові відтіснили російські війська з-під Миколаєва і зараз бої точаться вже на Херсонщині

«Агропідприємство, буквально пару годин назад, ніяких військових немає, взагалі нічого, ніякої техніки військової, вгатили прямо сюди. Обстрілювали з танка. От ви бачите вистріл, сторож живий, але контужений, медики, його забрали в лікарню», – розповідає про нещодавнє влучення військовослужбовець ЗСУ з позивним «Андре».

«Те, що я думаю, хлопці, це ви теж знаєте. Ну, на пресу ми не будем цього висловлювати. Я думаю, що там нелюди. У них очі на лобі, я не знаю, чи є у них матері, від кого вони походять, я в природі не знаю такого, я прожив 66 років, у природі такого нема, щоб таке породило», – каже місцевий мешканець села Котляреве на Миколаївщині.

«Ворог зараз трошки вже зрозумів, вони бояться наступати в лобову, вони бояться взагалі воювати, знаєте, як воїни. Вони вже зрозуміли, що один українець стоїть, їх десь приблизно так – один до десяти, якщо по правді сказати, в окремих випадках це навіть більше. Тому вони зараз в районі Херсона намагаються укріпитися, але всі на парах сидять, це маємо інформацію як звідти, як з інших джерел, що вони тільки чекають команди, щоб їх звідти вивели. Настрій наших хлопців однозначний, що звільняти всю землю – і з Кримом, і з Донбасом відразу, не чекати, поки дамо їм якийсь час перегрупуватися, росіянам, їм взагалі вірити не можна», – продовжує військовослужбовець.

Ворог отримав по зубах, зрозумівши, що йому не вистачає сил і засобів, щоб просуватися далі

«Лінія стабілізувалася таким чином, що ворог отримав по зубах, і зрозумівши, що на той момент йому не вистачає сил і засобів, щоб просуватися далі, прийняв рішення переходити до оборони на рубежі Херсонської області, вони відійшли від Миколаєва, я вже сказав, що бої були тут, ми їх відігнали десь мабуть кілометрів на 20, вони чітко по межі Херсонської області, тільки Снігурівку собі залишили, бо це дійсно є стратегічним для них об'єктом, через мости, через переправи, тому зараз вони окопуються, і дуже сильно окопуються, вони використовують систему каналів, яка там є, так само підривають мости для того, щоб не дати можливості нам перейти і накопичують сили. Ми ж розуміємо, що ми зараз мобілізували людей, але одними людьми в атаку не підеш. Нам потрібна техніка, все як в сучасній війні, не можна наступати солдатами на вкопані танки, ми повинні розуміти, що повинна працювати артилерія, повинна працювати авіація, подавляти перший ешелон, другий ешелон і потім в прорив повинні іти танки під прикриттям бойових машин піхоти», – вважає Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

На тлі тиску Росії на Донбасі США заявили про новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Україна отримає зокрема артилерійські системи, боєприпаси, бронетехніку, безпілотники та гелікоптери. Раніше Велика Британія анонсувала передачу Києву протикорабельних ракет. Зокрема, до пакету допомоги від США вперше увійшла крупнокаліберна артилерія. Мова про 18 гаубиць 155 калібру і 40 тисяч снарядів до них. Конкретний тип озброєння публічно не називали, але на думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, мова може йти про буксировані гаубиці M777.

У нас вже використовуються самохідні гаубиці закордонного виробника

«Але зараз скажу таку річ, що насправді у нас вже використовуються і самохідні гаубиці закордонного виробника, зокрема, це чеські гаубиці, які достатньо ефективно себе показують. Вони є самозарядними, швидкими, мобільними, вони використовують, правда, калібр 152 міліметри але швидкість відкриття вогню, нанесення удару і полишення позицій залишають наших українських військових в захваті», – каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Ці речі можуть радикально змінити хід війни на українську користь

«Саме на артилерію припадає основна частина ураження ворога. Тобто, не зважаючи на ту картинку, яку мають люди, які вважають дуже часто, в тому числі завдяки іноземних ЗМІ, що воюють лише західні протитанкові системи – це є абсолютно неправда. Якби ми воювали лише західними протитанковими системами, то ми б ніколи не досягли того рівня ефективності оборони, який ми продемонстрували у першій фазі війни. Артилерія забезпечує основне ураження ворога, артилерія робить це з безпечних дистанцій, тобто, убезпечує наших людей, і масове постачання боєкомплекту до радянської артилерії і зразків ракетно-артилерійського озброєння вже натовських, воно посилить наш і оборонний потенціал і значно посилить наш наступальний потенціал. Тому, фактично, ці речі можуть радикально змінити хід війни на українську користь», – вважає Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

Поява контрбатарейних радарів та інтеграція з артилерійськими системами означатиме, що ми переграємо росіян в контрбатарейній боротьбі

Підвищити ефективність роботи української артилерії повинен ще один пункт із озвученого переліку. США передадуть Києву також 10 контрбатарейних радарів AN/TPQ-36, які допоможуть обчислювати позиції противника та завдавати ударів у відповідь.

«Загалом, сучасна контрбатарейна боротьба і загалом робота артилерії вимагає технічних засобів розвідки. І масова поява контрбатарейних радарів та інтеграція з артилерійськими системами означатиме, що ми переграємо росіян в контрбатарейній боротьбі. Тобто, візьмемо не стільки кількістю, візьмемо саме якістю. Це теж ключовий момент і це класно, що вони готові давати не лише артилерійські і в перспективі більше артилерійських систем, а саме і радари», – продовжує Микола Бєлєсков.

Маємо знищувати основні ворожі цілі на значно більшій глибині

Щоб була можливість діставати російські війська ще далі, президент Володимир Зеленський попросив у США системи HIMARS. Ця зброя може стріляти некерованими реактивними снарядами на відстань до 40 та керованими на 70 кілометрів. А далекобійні в арсеналі цієї системи – балістичні ракети серії ATACMS, максимальна дальність яких 300 кілометрів.​

«Ми маємо знищувати основні ворожі цілі на значно більшій глибині. 300 км – це ворожі аеродроми, це шляхи висування логістичних колон ворога, це його місця базування техніки перед виходом на рубежі атаки і це стандартна військова практика. А з іншого боку, ці пускові установки з оперативно-тактичними ракетами ATACMS достатньо ефективно себе зарекомендували. На сховищах американської армії зберігається щонайменше до 400 пускових і близько 4000 ракет попередніх версій. І це той запас озброєння, який може бути швидко переданий Україні», – каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

В останньому пакеті військової допомоги цих систем немає, але, на думку Бєлєскова, підтримка від США посилюється і цей процес триватиме.

«Я думаю, що чим більше будуть затягуватись ці бойові дії, то будуть працювати фактори, які штовхатимуть Білий дім допомагати Україні. Тому що в суспільстві американському, як показує соціологія, населення налаштоване на рішучу підтримку України. Це буде один фактор тиску. Другий фактор – це законодавча гілка влади, яка налаштована більш агресивно і амбіційно, коли мова йде про підтримку України. І третій фактор – чим світ більше дізнаватиметься про ті злочини, які зробила Російська Федерація, і ще, на жаль, скоріш за все, буде робити, то Білому дому буде просто важко упиратися і відбивати цю критику», – каже Микола Бєлєсков.

Тим часом ВСУ отримують все більше можливостей для асиметричних атак по підрозділах РФ. Так у Пентагоні офіційно оголосили – американські дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні. На цей раз передають 300 штук. Відомо про два варіанти комплексу: легкий Switchblade 300 та важкий Switchblade 600. Перший призначений для ураження легкої бронетехніки та живої сили супротивника. Дальність роботи до 10 км, час польоту – до 10 хвилин. Більш важка версія може знищувати будь-які види бронетехніки, у тому числі танки. Радіус та час роботи також значно більші.

Уявіть собі літаючий Javelin. Це не є зброя, яка вирішує все, але яку паніку наводить на особовий склад

«Якщо ми говоримо про Switchblade у версії «600», який оснащений бойовою частиною, що здатна знищувати танки, то, умовно кажучи, уявіть собі літаючий Javelin. Це не є зброя, яка вирішує все, але яку паніку наводить на особовий склад використання баражуючих боєприпасів ми бачили на прикладі війни в Нагірному Карабаху. Вони дійсно спроможні суттєво підірвати моральний дух противника, а для нас мати засіб для вирішення тактичних завдань, яких поки що ми не маємо. Я маю на увазі перспективу звільнення наших міст від ворога, де ворог намагається закріпитися в забудовах», – каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

А ось один із пріоритетних для України запитів щодо надання бойової авіації все ще залишається без позитивної відповіді. Українські льотчики навіть запустили кампанію зі збирання грошей для закупівлі літаків. Ось, наприклад, відео, де один із військових звертається до англомовної аудиторії.

«Купіть мені бойовий літак. Це дозволить захистити моє небо заполонене російською авіацією, яка бомбардує мою землю, вбиває моїх друзів, знищує наші будинки і все, що в мене було», – звучить у відеоролику.

На думку експертів, найближчим часом ЗСУ не варто розраховувати на постачання авіації від партнерів. Схожа ситуація і з комплексами протиповітряної оборони, які також потрібні для боротьби з літаками РФ.

«Проблема полягає в тому, що на сьогодні у західних країн немає вільних сучасних зразків комплексів протиповітряної оборони. Сучасні зразки вони виготовляють або замовляють для себе. Виготовлення займає майже півтора року і більше. Треба ставати в чергу навіть при авральному побажанні надати цю допомогу Україні швидко. Тому з ППО ситуація буде достатньо складна», – продовжує Сергій Згурець.

ДОНБАС

Мар’їнка. Донецька область. Від містечка майже нічого не залишилось. Все розбите. Такі наслідки бойових дій під Донецьком.

Це чисто «по-російськи», зробити таку гидоту – випалити мирне населення. Стримуємо тиск

«Щодня обстріл фосфором. Щодня горять будинки. Кожен Божий день. Це видно, що сплановано все. І артилеристи все чудово розуміють. Вони розуміють, що вони стріляють та де. Вони знають, що це місто, приватний сектор. Тому вони цим і займаються – випалюють. Це чисто «по-російськи», зробити таку гидоту – випалити мирне населення. Стримуємо тиск. Натиск з усіх боків йде великий. Намагаються серйозно тиснути, але, я думаю, це все марні спроби, ми утримаємо позиції. У нас всього достатньо, ми поповнюємося, у нас є БК, у нас є люди, люди навчені», – каже військовослужбовець ЗСУ з позивним «Гайдук».

«На Заводській людей багато, по підвалах сидять. Туди возимо. Зараз люди потребують – хліб та воду. Люди є, багато людей у Мар'їнці. І з дітками по підвалах сидять, і бабусі, і дідусі», – каже волонтерка Тетяна.

Після артилерійської підготовки вперед йде російська бронетехніка. Одну з таких колон зупинили українські військові в районі Красногорівки. Серед підбитих танків – Т-72Б3. Ця модифікація почала вступати до військ РФ з 2011 року.

«За допомогою артилерії та бійців шостої роти змогли запобігти двом проривам. Спочатку артою попрацювали – всі розбомбили, підпалили поля, все як треба. Потім прямо пішли танками. Йшли цілеспрямовано на прорив до населеного пункту Красногорівка», – каже військовослужбовець ЗСУ Віктор.

Українські бійці за час війни показали десятки одиниць трофейної техніки, захопленої силами вторгнення. Тільки танків, за даними проєкту «Орікс», – дві сотні. Від застарілих Т-80У до сучасних Т-80БВМ та Т-72Б3. Усі вони – у різному стані, але українські військові намагаються повертати їх до ладу. Адже танки зараз дуже потрібні.

«Я підозрюю, що потреба – порядка 300 одиниць тільки для тих частин, які заново формуються або сформовані і проходять этап бойового злагодження. В той же час я підозрюю, що десь приблизно близько 200 одиниць безпосередньо танків потрібні на відновлення боєздатності наших частин – тих, які понесли втрати. Я розумію, що працюють і ремонтні бригади наших бронетанкових заводів, які відновлюють і безпосередньо ремонтні органи Збройних сил України, відновлюють. Але частина танків, все таки, це безповоротні втрати і їх заміна потрібна», – каже експерт з бронетанкової техніки Микола Саламаха.

Україна за півтора місяці війни, за даними того ж проєкту «Орікс», втратила щонайменше 112 танків. Наразі відомо, що понад сотню своїх модифікацій Т-72 Києву відправили Польща та Чехія. Несподівану заяву зробила Німеччина - готова поставити танки Leopard 1 . Оборонний концерн Rheinmetall пропонує півсотні бойових машин, що були у використанні – на доставку треба 6 тижнів, плюс час на підготовку екіпажів.

«Якщо отримувати зараз «Леопарди», то це перспектива 1,5-2 місяці, коли ми будемо мати вже злагоджені підрозділи для того, щоб застосовувати їх. На майбутнє – так, це здорово. На даний час бажано нам отримувати техніку, яка була випущена або в Радянському Союзі, або побудована в країнах колишнього Варшавського договору по радянських ліцензіях. Я не хотів би озвучувати деякі речі. Я знаю, що одна з країн має контракт на поставку дуже великої партії танків в іншу країну і, власне кажучи, це можливість цю техніку перенаправити для Збройних сил України. Але це питання, по-перше, політики, прийняття політичних рішень, а, по-друге, це питання компенсації за розрив вже існуючого контракту і оплата вартості цієї техніки», – продовжує Саламаха.

Україні вже передають аналоги радянських бойових машин піхоти та реактивну артилерію – наприклад із Чехії надійшли установки RM-70 – за фактом це той самий «Град», але на іншому шасі. Крім знайомої техніки, точно з'являться американські бронетранспортери – M113. Їх у США досі використовують і, ймовірно, Україна отримає одразу двісті одиниць – для української армії такий транспорт і до війни був дефіцитом.

Броні ніколи не буває багато

«Машина дуже хороша, з дуже гарною прохідністю. Дуже непоганий захист. Тобто це захист на рівні БМП-1 і БМП-2. І чим більше їх нам дадуть, а освоювати їх можна буде дуже швидко, тому що вони дуже прості. Броні ніколи не буває багато. І якби була зараз можливість отримати дві-три сотні бойових машин піхоти перших і других, якби була можливість отримати порядка двох-трьох сотень бронетранспортерів 80-х, то це було б прекрасно. Тому що ми б тоді закрили дуже багато питань по нашій механізованій і мотопіхоті. Доти, поки ми не маємо такої кількості і немає змоги дуже швидко отримати техніку подібного класу – потрібно брати абсолютно все, що дають вже. Ну а потім, дасть бог, переможемо ворога і після того ми будемо збирати все що де залишилося, формувати якісь окремі підрозділи, відповідно проводити якусь політику. Це ми використовуємо, це ми не використовуємо, за це кажемо щире дякую, а ось ще таке ми готові будемо прикупити в майбутньому», – додає Саламаха.

Росія у відповідь на постачання зброї Україні надіслала ноти протесту США та іншим країнам, які допомагають Києву. І пригрозила «непередбачуваними наслідками», якщо постачання продовжиться.

«Ми бачимо, як ворог накопичує війська, загроза є безпосередньо, ми бачимо в нас і на Донбасі. Ми розуміємо, що там загроза, і з моєї точки зору, вона більша ніж є по півдню на даний момент, але ми знаємо, що ворог, розуміючи те, що ми це теж розуміємо, може вдатися до військових хитрощів і, наприклад, почати просування на південному напрямку. Я думаю, що вони однозначно це використають, і те, що ми бачимо, що зараз війська накопичуються, ми повинні розуміти і бути готові до того, що може бути намагання ворога відрізати весь південь, не тільки Миколаївську, а й Одеську область і з'єднатися з Придністров’ям. Не можна зараз зосереджуватись на одному якомусь напрямку, потрібно рівномірно закривати всі напрямки, реагувати на ту загрозу, яка може статися в будь-який момент, тому що в них тут сил і засобів достатньо для наступальних дій», – вважає Роман Костенко, секретар парламнтського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Серйозні західні поставки Україні артилерії, бронетехніки, безпілотників, безумовно, здатні змінити хід війни та посилити наступальний потенціал української армії, але для освоєння цієї зброї потрібен час. Якщо вірити прогнозам, що Росія з новою силою піде в атаку з дня на день, на Донбасі українській армії доведеться використати той самий радянський арсенал, дещо розбавлений українською та західною технікою.