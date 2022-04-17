Радіо Свобода Weekly: Як може закінчитись вторгнення Путіна до України?

«Давай там, українських баб ґвалтуй»: ідентифікований військовий РФ з дружиною із «плівок» СБУ

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українська влада та ЗМІ, в тому числі західні медіа, регулярно повідомляють про звірства російських військовослужбовців. Частина з них стосується сексуального насильства. 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка «ґвалтувати українських баб».

Журналісти «Схем» спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів розмови. Чоловік – у минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в окупації Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Детальніше читайте у матеріалі або дивіться у сюжеті ↓

Вторгнення Путіна в Україну може закінчитися так, як війна Брежнєва в Афганістані – Адам Міхнік

На думку колишнього польського дисидента Адама Міхніка, рішення російського президента Володимира Путіна розпочати війну проти України «загнало Росію в пастку». Тож на російського лідера чекає остаточна поразка, що, на думку Міхніка, може дати шанс на впровадження необхідної ліберальної реформи в країні.

«Зміни в Росії відбувались після її воєнних поразок: у війні з Фінляндією, Японією, Афганістаном, тепер з Україною», – висловився Адам Міхнік у нещодавньому інтерв’ю «Ехо Кавказу» (Грузинська служба Радіо Свобода).

Війна на півдні: українців викрадають і катують, мерам пропонують співпрацювати

У Херсоні з'явився аналог донецької «Ізоляції» – там утримують та катують українців незгодних із окупацією, заявила омбудсмен Людмила Денісова. Журналістам «Крим.Реалії» вдалося записати інтерв'ю з чоловіком, який двічі пережив тортури та знущання російських силовиків. Він розповів, як його катували, та показав фотографії наслідків знущань.

Мери міст Скадовська та Олешки покинули свої робочі місця, але продовжують виконувати свої службові обов'язки. Олександр Вілкул розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», що за минулий тиждень на Херсонщині вдалося звільнити 15 населених пунктів. Наразі за ці території відповідає Криворізька військова адміністрація. Коментарі російських військових відсутні. Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії»

«Я сам наполовину українець»: що розповідають військові Росії, які блокували Чернігів?

Радіо Свобода вдалося ідентифікувати та поспілкуватися з деякими військовослужбовцями 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї та 90-ї танкової дивізії з міста Чебаркуль Челябінської області, які брали участь у масштабному наступі Росії на Україну в Чернігівській області. Низка населених пунктів регіону близько місяця була окупована Росією. Місцеві жителі повідомляють про численні злочини, розстріли цивільних російськими військовими та значні руйнування, яких завдано містам і селам.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Крейсери «Москва» і «Генерал Бельграно» – символи поразок диктатур

Росія втратила крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту. Україна стверджує, що вразила корабель за допомогою ракет комплексу «Нептун». Міноборони Росії версію про «Нептун» не підтвердило, а повідомило лише про пожежу, детонацію боєзапасу та затоплення крейсера. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников порівнює долю «Москви» з долею іншого крейсера – «Генерал Бельграно», який брав участь у Фолклендській війні між Аргентиною та Великою Британією.



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Жінка про зґвалтування окупантами: історія з Київщини

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