Як купити або продати майно в умовах війни: пояснює міністр юстиції Малюська

Як в умовах війни продати або купити нерухомість? Як законно провести цю угоду і зареєструвати право власності? Як зараз продати або придбати частку в бізнесі? З початком повномасштабного вторгнення російських військ державні реєстри в Україні почали працювати з обмеженим доступом. Таке рішення з міркувань безпеки ухвалив Кабінет міністрів 28 лютого. Саме тому, зараз, наприклад, неможливо оформити відповідні договори. Коли реєстри запрацюють? І які операції з рухомим і нерухомим майном українцям зараз доступні?

Ці запитання журналісти «Схем» (Радіо Свобода) адресували міністру юстиції. Відомство Дениса Малюськи адмініструє десятки реєстрів, один з яких – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі – пояснює міністр.

– Чому обмежений доступ до державних реєстрів?

Основна причина – з міркувань безпеки.

Підвищився ризик того, що спецслужби Російської Федерації можуть втрутитися в систему або отримати інформацію з реєстрів

«Зараз, у зв’язку з воєнними діями, підвищився ризик того, що спецслужби Російської Федерації можуть втрутитися в систему або отримати інформацію з реєстрів, хоча вони не авторизовані і не мають такого доступу. Ми точно знаємо, що після 24 лютого на територіях, які були окуповані, ФСБ приходило до наших співробітників, які вимушені були там залишатись, з вимогою показати реєстри і увійти в них. Оскільки вхід був заблокований, відповідно, інформацію вони не змогли отримати. Доступ до реєстрів також був обмежений з міркувань безпеки: правоохоронна система природньо працює в дуже лімітованому режимі – тому що більшість зусиль направлена на захист від збройної агресії», – каже міністр.

– Чи можна купити або продати майно зараз?

Провести операції з купівлі-продажу нерухомості поки неможливо.

«Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться кілька «прокладок» (фірм-посередників – ред.), миттєво за один вечір майно продається декілька разів і потім його не повернеш.

Будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, – він його продати не може

Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, – він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути.

Наша мета протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться», – пояснює Малюська.

– Які операції з нерухомим майном зараз дозволені?

Зараз можлива лише реєстрація новобудов.

«Якщо хтось інвестував у новозбудовану квартиру, то йому дійсно зараз критично важливо мати таке право власності. Чому? Тому що йде війна, і якщо це майно буде пошкоджене, то інвестору потрібні правоустановчі документи для того, щоб довести свої збитки. Це реєстрація нового майна, відповідно, ризик крадіжки мінімальний. Відповідно, ми таку операцію додали», – розповів міністр.

При цьому, за його словами, зараз можна оформити угоду із продажу або купівлі автомобіля. Відповідний реєстр адмініструється Міністерством внутрішніх справ.

«В МВС було прохання до Мін’юсту, щоб ми надали доступ до реєстру обтяження рухомого майна, щоб реєструвати автомобілі. Ми надали такий доступ. Відповідно, така реєстрація здійснюється», – сказав він.

– Як можна зареєструвати право власності на нерухомість?

Зараз – ніяк, але за тиждень окремі категорії нотаріусів мають отримати повноцінний доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Ми не усім нотаріусам надамо доступ – тим, хто не попадався на незаконних діях раніше і, відповідно, не було задоволених скарг чи санкції з діями відповідних реєстрів. Відповідно, це теж обмежить коло ризикованих суб’єктів, які матимуть доступ до реєстрів», – зазначив міністр і додав, що критерії доступу нотаріусів до реєстру будуть визначені постановою Кабміну.

– Чи працює реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?

80% операцій в реєстрі можна спокійно проводити

«80% операцій в реєстрі можна спокійно проводити, звернувшись або в територіальне управління юстиції або до реєстраторів в міськрадах практично в кожному обласному центрі», – каже Денис Малюська.

Втім, за його словами, досі не можна зареєструвати купівлю-продаж корпоративних прав в окремих юридичних особах – тобто придбати або передати частку в бізнесі.

– Як продати-купити землю в Україні зараз, в умовах війни?

Операції з землею зараз неможливі. Угоди із ділянками реєструються у Державному земельному кадастрі, який зараз не працює.

«В нас немає зараз взаємодії із земельним кадастром – у зв’язку з чим реєстраційні дії, пов’язані з земельними ділянками, не проводяться. Але за запевненням колег, такий кадастр запрацює теж десь за тиждень. Сподіваюсь, що це відбудеться», – каже Денис Малюська.

Він також розповів, що в середині березня, вони у Мін’юсті помітили незаконні операції з земельними ділянками.

«Ми дізналися ледь не випадково. За цей період було проведено кілька сотень операцій одразу, і велика частина з них була апріорі незаконною, тому що це операції були з земельними ділянками – а провести їх неможливо через те, що кадастр не працює».

Він також запевнив, що всі реєстраційні дії були відразу скасовані.

«В нас немає підстав говорити, що майно було вкрадено. Факт, що ці дії точно були незаконними, тому що не було доступу до кадастру. Ми ці реєстраційні дії повністю скасували», – розповів Денис Малюська.