Британія розширила санкції, зокрема на «короля оборонки» Євтушенкова, чиє майно у Лондоні знайшли «Схеми»

Велика Британія 13 квітня розширила список санкцій проти Росії та внесла у нього ще 206 фізичних та юридичних осіб. Серед них, зокрема – народний депутат та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук та російських олігарх, власник оборонного концерну, який виконує державні замовлення Міноборони РФ – Володимир Євтушенков.

Російський олігарх Володимир Євтушенков, який, як раніше з'ясували «Схеми», володіє елітною нерухомістю у середмісті Лондона вартістю 31 мільйон фунтів, також потрапив під санкції, які передбачають:

заморожування активів;

заборону на поїздки;

заборону на вхід суден у порти та посадку літаків у Сполученому Королівстві;

заборону на надання технічної допомоги повітряним бортам або суднам.

Причиною введення санкцій вказано: «Володимир Євтушенков – відомий російський бізнесмен та олігарх. Євтушенков бере або брав участь в отриманні вигоди або підтримці уряду Росії на підставі його власності на АФК «Система», конгломерату, який має бізнес-інтереси в російській енергетичній та інформаційній, комунікаційній та цифрових технологіях, які є секторами стратегічного значення для уряду Росії».

До санкційного списку також увійшли інші російські олігархи, зокрема Олег Дерипаска, Вагіт Алєкпєров, Андрій Бокарєв.

Також відповідно до цього рішення, введені санкції щодо Віктора Медведчука, якого напередодні затримали працівники СБУ. Його активи тут будуть заморожені, а в'їзд на територію Британії – заборонений.

Раніше журналісти програми «Схеми» у своїх розслідуваннях повідомляли, що Євтушенков володіє двома квартирами у центрі Лондона загальною вартістю понад 31 мільйон фунтів стерлінгів та трьома віллами на Лазуровому узбережжі Франції. А мати його дітей Олена Брусилова має чотири вілли в Італії.

Наближений до Путіна Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Віктор Медведчук, якого напередодні затримали українські правоохоронці, також неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань «Схем». Зокрема, про те, як політик-бізнесмен під санкціями освоював ринок нафтопродуктів в США, як його завод співпрацював з білоруським олігархом Миколою Вороб'єм, про реконструкцію маєтку у Пущі-Водиці та видобуток кримського газу із анексованого чорноморського родовища, тощо.

Велика Британія вже запровадила декілька пакетів санкцій щодо Росії. Серед тих, хто раніше потрапив під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на вʼїзд до країни, є відомі бізнесмени та чиновники, а також керівники підконтрольних Кремлю засобів інформації та їхні співробітники.

Прем’єр Британії Борис Джонсон після появи інформації про масові вбивства цивільного населення на Київщині під час окупації пообіцяв «заморити голодом військову машину Путіна».