Родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями Лаврова

Родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Майно було придбане після Революції Гідності і оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

Де наразі перебуває Портнов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – невідомо. На звернення журналістів він не відповів.

Ідеться про володіння 2000 квадратними метрами у бізнес-центрі «Мосфильмовский» (вулиця Мосфільмівська, 38а, Москва).

Ці офісні площі належать Лідії Валяєвій та ще кільком компаніям: кіпрській «Аспрогія Трейдінг Лімітед», «Мапекс Трейдінг Лімітед», Nadstow Holdings Ltd і російській «Ирика».

Власницею «Ирика» є Ірина Геннадіївна Торкунова. Вона є дружиною Анатолія Торкунова – впливового у Росії дипломата.

Анатолій Торкунов – ректор МДІМВ МЗС Росії, академік російської академії наук, член колегії МЗС Росії. Крім того, він ще зі студентських років є другом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

За даними «Схем», Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Вона працювала в адвокатському об’єднанні «Колегія правозахисників», засновником якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова. А початку 2000-х була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, який входив у так звану «групу Портнова».

Анастасія Валяєва також володіла квартирою у Києві на Печерську в тому ж будинку, де мав нерухомість Андрій Портнов. А після Євромайдану і втечі Андрія Портнова до Росії у 2014 році там же опинилася і Валяєва. У Росії Валяєва отримала російський паспорт.

На Анастасію Валяєву було оформлено будинок на 900 квадратних метрів у селищі Тимошкіно під Москвою. Восени 2021 року вона продала цей маєток.

За даними, які отримали журналісти, номер телефону, яким користувалася Анастасія Валяєва у Росії, підписаний як «Анастасія Портнова». Крім того, Валяєва паркувала власне авто, якщо робити висновок із отриманої інформації, почергово з Андрієм Портновим у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації протягом 2016 – 2018 років.

Протягом трьох тижнів журналісти намагаються отримати відповіді на запитання від Анастасії Валяєвої. 22 лютого Валяєва повідомила, що наразі перебуває у лікарні і пообіцяла перетелефонувати, коли їй буде зручно. З того часу жінка отримала декілька повідомлень із запитаннями у меседжерах, однак на запитання не відповіла, не відповідала і на телефонні дзвінки.

Так само журналістам «Схем» відповіді на запит не надав і Андрій Портнов.