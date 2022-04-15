Вадим Дубнов, «Ехо Кавказу»

На думку колишнього польського дисидента Адама Міхніка, рішення російського президента Володимира Путіна розпочати війну проти України «загнало Росію в пастку». Тож на російського лідера чекає остаточна поразка, якій, на думку Міхніка, може слідувати шанс на впровадження необхідної ліберальної реформи в країні.

«Зміни в Росії відбувались після її воєнних поразок: у війні з Фінляндією, Японією, Афганістаном, тепер з Україною», – висловився Адам Міхнік у нещодавньому інтерв’ю «Ехо Кавказу» (Грузинська служба Радіо Свобода).

Сімдесятип’ятирічний Адам Міхнік, який був провідним інтелектуалом у часи Холодної війни й критиком домінування Росії в східній Європі, нині працює головним редактором польського ліберального видання «Газета виборча».

Ми всі – тепер українці

У своїй колонці Міхнік охарактеризував боротьбу українців як останню главу історичних репресій з боку Росії та Радянського Союзу. «Ми всі маємо сказати голосно й чітко: «Ми всі – тепер українці».

За словами Адама Міхніка, Путін, найімовірніше, мав хибне уявлення щодо подібності свого останнього вторгнення в Україну до вторгнення в лютому 2014 року, коли російські війська в зеленій формі без жодних розпізнавальних знаків захопили український чорноморський півострів Крим.

«Його надія на повторення кримського сценарію, його колишній ентузіазм були швидко розвіяні», – пояснив Міхнік.

Путін незаконно анексував Крим в березні 2014 року, а через місяць після цього відправив армію, фінансування та іншу підтримку сепаратистам на сході України й розгорнув там війну, внаслідок якої загинули щонайменше 13200 українців.

На думку Адама Міхніка, під час проведення розрахунків щодо початку вторгнення Путін керувався переконанням, що «українці – це не окремий народ». Його судження підтримало багатьох росіян.

«Він, як і, певно, багато наших російських «друзів», вважають українців не українцями, а «малоросами», «одним народом». Це велика помилка не тільки Путіна, але й багатьох чесних та освічених росіян», – сказав Міхнік.

Російський мільярдер у вигнанні Михайло Ходорковський нещодавно в інтерв’ю з CNN сказав, що Путін «геть збожеволів» після того, як українці недружньо зустріли російські війська.

Також Міхнік вважає, що Путін неправильно потрактував критику поспішного виходу США та інших країн НАТО з Афганістану як ознаку розколу західного суспільства.

«Путін думав, що Сполучені Штати втратили силу після Кабулу, що Джо Байден не поділяв ілюзій Дональда Трампа про доброзичливість та геніальність Путіна. Байден – це спокійна , звичайна людина, яка знає, що Путін – бандит, і як треба поводитись з бандитом», – сказав Міхнік.

На його думку, Путін знехтував здібностями українців, хоча й сам Міхнік визнає своє скептичне ставлення до них на початку.

«Путін не очікував такої героїчної відповіді з боку української армії та українського суспільства, – сказав він. – Це неймовірно, ніхто не думав, що це станеться, і я не думав, що так буде. Мені українці казали, що так воно й буде, але я їм не повірив».

Україна станом на 13 квітня оцінює втрати російської армії в кількості 19 800 загиблих російських солдатів, посилаючись на власноруч знайдені тіла та перехоплені розмови росіян. Росія назвала українські дані завищеними, сама ж лише двічі оголосила власні цифрм, які є значно меншими від наведених Києвом.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков під час інтерв’ю зі Sky News 7 квітня сказав, що Росія «має значні втрати у війську і це велика трагедія для нас». Подібні зізнання в масштабах російських втрат є рідкістю.

Міхнік переконаний, що важко оцінити рівень підтримки Путіна серед пересічних росіян з огляду на загострення репресій та придушення будь-яких опозиційних ЗМІ.

Звичайним росіянам загрожує до 15 років ув’язнення, якщо вони поставлять під сумнів або суперечитимуть кремлівському наративу щодо війни. Тисячі людей по всій країні вже затримала поліція за висловлення незгоди.

«Я не вірю, що росіяни на 100 відсотків підтримують Путіна; 200 тисяч росіян виїхали за кордон. У 1968 році під час вторгнення в Чехословаччину семеро людей вийшли на Красну площу в Москві. Сьогодні вже 8 тисяч заарештовані за те, що вони вийшли на вулиці під гаслом «Ні війні», – сказав Міхнік, посилаючись на дані про кількість росіян, що покинули свою країну з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Росія перейняла багато радянських тактик розправи з опозиціонерами, прикладом чого є дегуманізація українців, яких в безкінечному ґвалті російських державних ЗМІ зображають «просто нацистами, фашистами», продовжує він.

«Навіть за часів більшовиків війна з поляками не була війною з поляками – ні, вони були «білими поляками», – сказав Міхнік, зазначивши термін, який більшовики, а пізніше радянська влада використовували для позначення «ворогів» «свого комуністичного правління».

«Коли була зимова війна з Фінляндією, то це були «білофіни». Тепер не українці, а «фашисти», «нацисти»... Але якщо вам так говорять вранці, після обіду, ввечері, день, другий, третій, зрештою, ти думаєш, що в цьому щось є», – сказав Міхнік.

«Я добре пам’ятаю, як у Польщі за радянських часів йшла антинімецька пропаганда, що «всі німці – нацисти». Але не ці німці, не наші з Східної Німеччини – вони були хороші німці. Українці з Луганська та Донецька, які підтримують кремлівських політиків, хороші, але вони теж не українці, вони – «малороси».

Я впевнений, що Україна стане для Путіна тим, чим став Афганістан для Леоніда Брежнєва

На думку Міхніка, вторгнення Росії в Україну, зрештою, закінчиться поразкою Путіна, враховуючи всі попередні військові поразки Росії. Може навіть з’явитися можливість для змін.

«Я впевнений, що Україна стане для Путіна тим, чим став Афганістан для Леоніда Брежнєва», – сказав Міхнік, маючи на увазі колишнього радянського лідера, який віддав наказ про вторгнення до Афганістану у грудні 1979 року.

Ця війна закінчилася 1989 року й прискорила розпад Радянського Союзу. Збройний конфлікт призвів до загибелі близько 15 000 військовослужбовців і 2 мільйонів афганців.

Тепер Міхнік сподівається, що поразка Росії в Україні може стати іскрою розпалу демократичних змін у Росії.

«Росія зробила поганий вибір. Але у нас є надія, що зміни можливі. Я до цього моменту не доживу, але вже мій син житиме в часи нової хвилі».