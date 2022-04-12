Марченко, Панченко, Піховшек: 15 медійників потрапили до «реєстру держзрадників» НАЗК і «Чесно»

15 представників медіасфери потрапили до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно».
Серед них:
- колишній голова «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський,
- засновник інтернет-видання «Страна.уа» Ігор Гужва,
- перша заступниця головного редактора «Страна.ua» Світлана Крюкова,
- журналістка «Страна.уа» Олеся Мєдвєдєва,
- телеведуча Сніжана Єгорова,
- телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко,
- телеведуча телеканалів з орбіти Віктора Медведчука Діана Панченко,
- телеведучий телеканалів з орбіти Віктора Медведчука В'ячеслав Піховшек,
- політолог Михайло Погребінський,
- політолог Володимир Рогов,
- піарник Віктора Медведчука Валентин Гайдай,
- експерт Андрій Єрмолаєв,
- блогер Гліб Ляшенко,
- блогер Олександр Семченко,
- журналіст Олексій Романов.
Окрім представників медіасфери, в реєстрі держзрадників від НАЗК і руху «Чесно» також є політики, судді, юристи та правоохоронці.
11 квітня в Україні запустили застосунок «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб. Завантажити його можна за посиланнями у Google Play та App Store.
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