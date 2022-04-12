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Марченко, Панченко, Піховшек: 15 медійників потрапили до «реєстру держзрадників» НАЗК і «Чесно»

До реєстру, зокрема, потрапила телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко

15 представників медіасфери потрапили до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно».

Серед них:

  • колишній голова «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський,
  • засновник інтернет-видання «Страна.уа» Ігор Гужва,
  • перша заступниця головного редактора «Страна.ua» ​Світлана Крюкова,
  • журналістка «Страна.уа» Олеся Мєдвєдєва,
  • телеведуча Сніжана Єгорова,
  • телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко,
  • телеведуча телеканалів з орбіти Віктора Медведчука Діана Панченко,
  • телеведучий телеканалів з орбіти Віктора Медведчука В'ячеслав Піховшек,
  • політолог Михайло Погребінський,
  • політолог Володимир Рогов,
  • піарник Віктора Медведчука Валентин Гайдай,
  • експерт Андрій Єрмолаєв,
  • блогер Гліб Ляшенко,
  • блогер Олександр Семченко,
  • журналіст Олексій Романов.

Окрім представників медіасфери, в реєстрі держзрадників від НАЗК і руху «Чесно» також є політики, судді, юристи та правоохоронці.

11 квітня в Україні запустили застосунок «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб. Завантажити його можна за посиланнями у Google Play та App Store.

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