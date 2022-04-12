Марченко, Панченко, Піховшек: 15 медійників потрапили до «реєстру держзрадників» НАЗК і «Чесно»

15 представників медіасфери потрапили до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно».

Серед них:

колишній голова «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський ,

, засновник інтернет-видання «Страна.уа» Ігор Гужва ,

, перша заступниця головного редактора «Страна.ua» ​Світлана Крюкова,

журналістка «Страна.уа» Олеся Мєдвєдєва ,

, телеведуча Сніжана Єгорова ,

, телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко ,

, телеведуча телеканалів з орбіти Віктора Медведчука Діана Панченко ,

, телеведучий телеканалів з орбіти Віктора Медведчука В'ячеслав Піховшек ,

, політолог Михайло Погребінський,

політолог Володимир Рогов ,

, піарник Віктора Медведчука Валентин Гайдай ,

, експерт Андрій Єрмолаєв ,

, блогер Гліб Ляшенко ,

, блогер Олександр Семченко ,

, журналіст Олексій Романов.

Окрім представників медіасфери, в реєстрі держзрадників від НАЗК і руху «Чесно» також є політики, судді, юристи та правоохоронці.

11 квітня в Україні запустили застосунок «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб. Завантажити його можна за посиланнями у Google Play та App Store.