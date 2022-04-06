Монастирський розповів, скільки силовиків перейшли на «службу до ворога»

З 350 тисяч працівників системи МВС одиниці «перейшли на службу до ворога», заявив в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Зараз є регіони, що перебувають під окупацією. Ми чітко проінструктували, яким чином мають діяти поліцейські, рятувальники, що вони мають робити, – каже Монастирський. – Кілька людей, зокрема, в Луганській області, ми зафіксували. Це поки що одиничні випадки, але зафіксували, що вони перейшли на службу до ворога»

За його словами, в системі МВС працюють 350 тисяч людей. Це рятувальники, поліцейські, представники національної гвардії, державної прикордонної служби.

«Я насправді щасливий, що правоохоронна система, яка складається з 350 тисяч осіб, встояла в цій війні і бере участь в захисті батьківщини. А тих, хто на сьогодні не справився, або зрадив, кримінальні справи вже заведені, розслідування тривають і вони точно знають, що будуть притягнуті до відповідальності рано чи пізно», – додав міністр.

За перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні Служба безпеки України заявила про затримання понад 350 учасників ДРГ (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.

5 квітня Служба безпеки України заявила про затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді.