В Україні запустили застосунок «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб – СБУ

В Україні для перевірки підозрілих осіб запустили застосунок «ТиХто», повідомила пресслужба СБУ.

«Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів. Завдяки йому можна перевірити: чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим; чи перебуває людина в державному розшуку; чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів; чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»; чи перебуває авто особи в розшуку», – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення за допомогою застосунку «фактору ризику», необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної перевірки, кажуть в СБУ.

Завантажити застосунок можна за посиланнями у Google Play та App Store.

Раніше в МВС повідомляли про затриманнясотень диверсантів на території України з часу вторгнення військ РФ.