Зеленський: Росія може застосувати ядерну зброю, світ має бути готовий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має бути готовим до можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї. Він заявив про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN 15 квітня.

«Не тільки я – гадаю, увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути неточна інформація, але це може бути і правдою… Вони можуть це зробити, для них життя народу – ніщо», – сказав Зеленський.

«Треба думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю», – додав він.

Напередодні директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що до загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності в Україні не можна ставитися легковажно, «з огляду на можливий відчай президента Путіна», якщо йому не вдасться досягти подібності перемоги у цій війні.

Однак ЦРУ, незважаючи на «риторичні заяви» Кремля про приведення ядерного арсеналу в стан підвищеної бойової готовності, не має практичних доказів того, що Москва насправді планує піти на такі крайні заходи, наголосив Бернс, виступаючи 14 квітня у Технологічному інституті штату Джорджія.

Днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попередив НАТО, що Москва розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді на узбережжі Балтійського моря, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до Альянсу.

За словами Бернса, ухвалюючи рішення про вторгнення, Путін очікував швидкої капітуляції української армії та перемоги російських сил з мінімальними втратами і не передбачав жорстких санкцій Заходу, а також вважав, що валютні резерви захистять російську економіку від санкцій. Путін виявився неправим, сказав Бернс.

Через сім тижнів після початку війни Україна не зламана, а Росія зазнає «колосальних матеріальних та репутаційних втрат», заявив голова ЦРУ.

15 квітня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що наразі Україна та її іноземні партнери не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, «так званий останній козир РФ».

Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою. За оцінками експертів, у ньому близько 2000 одиниць.