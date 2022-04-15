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Ознак, що РФ може застосувати проти України ядерну зброю, наразі немає – Міноборони

Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою

Наразі Україна та її іноземні партнери не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей не має наша розвідка. Наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують», – сказав Мотузяник на брифінгу в медіацентрі «Україна».

Водночас він зазначив, що Україна і світ мають бути готові до будь-якого розвитку ситуації, зокрема, і «такого дуже негативного прецеденту».

«Станом на сьогодні ми не прогнозуємо цього», – сказав Мотузяник.

Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою. За оцінками експертів, у ньому близько 2000 одиниць.

Днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попередив НАТО, що Москва розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді на узбережжі Балтійського моря, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до Альянсу.

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