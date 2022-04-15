Ознак, що РФ може застосувати проти України ядерну зброю, наразі немає – Міноборони

Наразі Україна та її іноземні партнери не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей не має наша розвідка. Наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують», – сказав Мотузяник на брифінгу в медіацентрі «Україна».

Водночас він зазначив, що Україна і світ мають бути готові до будь-якого розвитку ситуації, зокрема, і «такого дуже негативного прецеденту».

«Станом на сьогодні ми не прогнозуємо цього», – сказав Мотузяник.

Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою. За оцінками експертів, у ньому близько 2000 одиниць.

Днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попередив НАТО, що Москва розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді на узбережжі Балтійського моря, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до Альянсу.