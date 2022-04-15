Глава ЦРУ: не можна легковажно ставитись до ядерних погроз Москви

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що до загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності в Україні не можна ставитися легковажно, «з огляду на можливий відчай президента Путіна», якщо йому не вдасться досягти подібності перемоги у цій війні. Про це повідомляє «Голос Америки».



Однак Центральне розвідувальне управління, незважаючи на «риторичні заяви» Кремля про приведення ядерного арсеналу в стан підвищеної бойової готовності, не має практичних доказів того, що Москва насправді планує піти на такі крайні заходи, наголосив Бернс, виступаючи 14 квітня у Технологічному інституті штату Джорджія.



Днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попередив НАТО, що Москва розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді на узбережжі Балтійського моря, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до Альянсу.



За словами Бернса, ухвалюючи рішення про військову операцію, Путін очікував швидкої капітуляції української армії та перемоги російських сил з мінімальними втратами і не передбачав жорстких санкцій Заходу, а також вважав, що валютні резерви захистять російську економіку від санкцій. Путін виявився неправим, сказав Бернс.



Через сім тижнів після початку війни Україна не зламана, а Росія зазнає колосальних матеріальних та репутаційних втрат, заявив глава ЦРУ.



Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою. За оцінками експертів, у ньому близько 2000 одиниць.