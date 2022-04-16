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Частина військової техніки РФ, що базується в окупованому селі на Харківщині, виїхала колоною у напрямку Ізюма – «Схеми»

Свіжі супутникові знімки зафіксували військову техніку РФ, що базується в тимчасово окупованому селі Липчанівка у Харківській області. Частина техніки виїхала у напрямку міста Ізюм. Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили про зосередження поблизу Ізюма до 22 батальйонних тактичних груп. У відомстві не виключають «активізацію дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил поблизу міста Слов’янськ».

Військова техніка РФ, яку за допомогою супутникових знімків Planet зафіксували журналісти «Схем», 16 квітня о 9-й годині ранку виїхала з Липчанівки на трасу М03. У колоні журналісти нарахували щонайменше 26 одиниць військової техніки РФ.

Військова техніка РФ у русі з селі Липчанівка Харківської області, 16 квітня 2022 року
Військова техніка РФ у русі з селі Липчанівка Харківської області, 16 квітня 2022 року

Також супутник зафіксував скупчення військової техніки РФ біля складських приміщень.

Скупчення військової техніки РФ у русі з селі Липчанівка Харківської області, 16 квітня 2022 року
Скупчення військової техніки РФ у русі з селі Липчанівка Харківської області, 16 квітня 2022 року

«Схеми» зв’язались з одним із жителів Липчанівки, який повідомив, що в їхньому селі російські військові розташували системи «Град». Він також розповів, що такі позиції РФ знаходяться і в сусідніх населених пунктах Харківщини – це Бригадирівка, Миколаївка та Чистоводівка.

Техніка з Липчанівки може продовжити рух до міста Ізюм, біля якого, за інформацією Генерального штабу ЗС України, сили РФ вже зібрали близько 15 тисяч військових.

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