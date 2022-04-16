Росія сконцентрувала поблизу Ізюма близько 15 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Поблизу окупованого міста Ізюм Харківської області російські військові зосередили до 22 батальйонних тактичних груп (чисельність однієї такої групи становить 600–800 осіб, тому загальна чисельність угруповання – від 13 до 17 тисяч – ред.). Про це йдеться 16 квітня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ», – вважають у Генштабі.

На Слобожанському напрямку російські військові продовжують часткове блокування Харкова та його обстріли з артилерії.

На Донецькому напрямку зусилля військ РФ зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановлення повного контролю над Маріуполем. На Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках значних змін в обстановці немає, російські війська продовжують обстріли українських підрозділів.