В Україні деокуповано 918 населених пунктів – президент

В Україні від російських військ звільнені 918 населених пунктів, повідомив під час вечірнього звернення 15 квітня президент Володимир Зеленський.

«Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади», – сказав голова держави.

За його словами, на території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів.

«Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це справді можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні», – заявив він.

Крім того, додав президент, почали відновлення доріг і залізничного сполучення, зокрема, від завтра відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином, і вже курсують потяги між містами Сумської області.

Водночас Зеленський наголосив, що на півдні і сході України ситуація «ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення».