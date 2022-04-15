В Україні деокуповано 918 населених пунктів – президент

В Україні від російських військ звільнені 918 населених пунктів, повідомив під час вечірнього звернення 15 квітня президент Володимир Зеленський.
«Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади», – сказав голова держави.
За його словами, на території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів.
«Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це справді можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні», – заявив він.
Крім того, додав президент, почали відновлення доріг і залізничного сполучення, зокрема, від завтра відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином, і вже курсують потяги між містами Сумської області.
Водночас Зеленський наголосив, що на півдні і сході України ситуація «ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ