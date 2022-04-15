Зеленський розповів про нараду з керівниками силових структур щодо Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з керівниками силових структур України щодо Маріуполя.

«Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України. Також були керівник Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони і голова нашої делегації на переговорах. Головна тема – це Маріуполь», – сказав Зеленський під час звернення ввечері 15 квітня.

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За його словами, деталі «зараз не можуть бути публічними».

«Але робимо все для порятунку наших людей», – додав президент.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов». За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36-а бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.