ЗСУ: за добу уразили 7 повітряних цілей російських військ

За добу українські військові уразили сім повітряних цілей російських військових, повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак, один вертоліт, три безпілотні літальні апарати, дві крилаті ракети», – йдеться в повідомленні.

«Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів», – додали в командуванні.

Там зауважили, що через великі втрати російські загарбники «суттєво знизили» активність в українському повітряному просторі, натомість завдають удари дистанційно – балістичними і крилатими ракетами.

Як повідомили вранці у Генштабі ЗСУ, станом на 15 квітня російські війська втратили близько 20 000 особового складу і, зокрема, 163 літаки, 144 гелікоптери через війну в Україні.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.