Втрати російських військ сягнули 20 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії під час бойових дій.



Станом на 15 квітня, за цими даними, російські війська втратили близько 20 000 людей особового складу.

Крім того, оновлені цифри щодо втрат техніки:

756 танки

1 976 бойових броньованих машин

366 артилерійських систем

122 реактивних систем залпового вогню

66 засоби протиповітряної оборони

163 літаків

144 гелікоптери

1 443 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів/катерів

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

135 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки оперативно-тактичних/тактичних ракетних комплексів

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.