Зеленський: успіхи ЗСУ і санкції проти РФ визначать, скільки триватиме війна

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що тривалість війни Росії проти України визначатиметься на двох напрямках: успіхах українських військових на полі бою і санкціях проти РФ.

«Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня.

Він додав, що каже всім партнерам, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру.

«Якщо хтось каже: рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою. Що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир. Що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир. Що швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов’язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна», – наголосив президент.

Він додав, що завдання з «прискорення миру» Збройні сили України «виконують блискуче».

Зеленський висловив упевненість у тому, що черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.

«Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається», – сказав він.