В ООН підтвердили загибель щонайменше 1982 цивільних через війну РФ проти України

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1982 і поранення 2651 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 14 квітня, повідомили в УВКПЛ ООН.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари», – йдеться в повідомленні.

УВКПЛ ООН заявляє, що реальні цифри є «значно вищими», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, і багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна (Луганська область), і Бородянка (Київська область) де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики», – заявили в ООН.

УВКПЛ ООН додає, що взяло до уваги повідомлення міністра внутрішніх справ України, згідно з яким станом на 7:30 15 квітня, було вбито щонайменше 2700 цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей.

«УВКПЛ бере до уваги застереження міністра, який наголосив, що ця цифра стосується лише тих загиблих цивільних осіб, щодо яких було порушено кримінальне провадження і де була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих», – додали в управлінні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.