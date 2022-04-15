На Київщині виявили тіла 900 українців, яких вбили російські військові – поліція

На Київщині станом на 15 квітня виявлені тіла 900 людей, яких вбили російські військові, повідомив начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.



«Вивезено тіла – це 900 людей з усіх окупованих територій. Найбільше жертв у Бучі – понад 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах. Розбір завалів у Макарові та Бородянці продовжується, ми впевнені, що там під завалами ще є тіла загиблих. Це цивільні люди, які були просто вбиті», – сказав Нєбитов.



Він наголосив, що це цивільні люди, які не мають жодного стосунку до військової служби.



За словами Нєбитова, на Київщині дуже багато масових захоронень.

«Більша частина людей убиті зі стрілецької зброї. У Бучі виявлено 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій. З 40 тіл у першій могилі. 95% убиті зі снайперської або стрілецької зброї. Людей просто розстрілювали на вулицях, і це зафіксовані факти, є покази свідків та відео», – додав він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.