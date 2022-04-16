До 3 тисяч убитих і до 10 тисяч поранених – Зеленський про втрати ЗСУ у війні

З 24 лютого на війні, яку Росія веде проти України, загинуло від двох із половиною до трьох тисяч українських військовослужбовців, сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю CNN, оприлюдненому в ніч на 16 квітня.

За словами президента, ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що «важко сказати, скільки з них виживе».

За оцінками української сторони, безповоротні втрати Росії в цій війні становлять близько 20 тисяч військових.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».