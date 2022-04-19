Верещук: погоджених гуманітарних коридорів на 19 квітня немає

Погоджених гуманітарних коридорів в Україні для евакуації населення 19 квітня не відкриватимуть, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині», – написала вона у телеграмі.

17 і 18 квітня гуманітарні коридори погодити також не вдалося.

16 квітня, в останній наразі день, коли цивільні могли відносно безпечно залишити прифронтові і окуповані території, такою можливістю скористалися 1449 людей.