Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України близько 20 800 військових

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія внаслідок вторгнення в Україну втратила близько 20 800 своїх військових.

Крім того, серед втрат РФ станом на 19 квітня, за даними Генштабу:

802 танки

2063 бойові броньовані машини

386 артилерійських систем

132 РСЗВ

67 засобів ППО

169 літаків

150 гелікоптерів

1495 автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

158 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».