Війська РФ другий день поспіль не дають відкрити гуманітарні коридори – Верещук

У понеділок, 18 квітня, гуманітарні коридори знову, як і в неділю, не відкриються, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Учора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах із Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє. Однак, на порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому з міркувань безпеки було ухвалене рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори», – написала Верещук у мережі Telegram.

Вона додала, що українська влада докладатиме зусиль для відновлення роботи гуманітарних коридорів.

16 квітня, в останній наразі день, коли цивільні могли відносно безпечно залишити прифронтові і окуповані території, такою можливістю скористалися 1449 людей.