Верещук пригрозила Росії через зрив гуманітарних коридорів

Через зрив гуманітарних коридорів віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пригрозила військово-політичному керівництву Росії кримінальною відповідальністю.

«Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини», – заявила вона.

Верещук наголосила на необхідності відкрити насамперед:

гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб;

гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

Війська Росії другий день поспіль не дають відкрити гуманітарні коридори.

16 квітня, в останній наразі день, коли цивільні могли відносно безпечно залишити прифронтові і окуповані території, такою можливістю скористалися 1449 людей.