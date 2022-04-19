Мінреінтеграції: майже 300 тисяч мирних жителів евакуйовано гуманітарними коридорами

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що від початку російського вторгнення майже 300 тисяч мирних жителів евакуювалися гуманітарними коридорами.

Згідно з повідомленням, влада України запропонувала понад 340 гуманітарних коридорів, з яких війська РФ погодили близько 300, а фактично відбулося 176.

«Причина – регулярні порушення ворогом режиму тиші, а також – затримка й захоплення евакуаційних автобусів, гуманітарних вантажів тощо.Так, нині на Донбасі через інтенсивні обстріли гуманітарні коридори не запрацювали. Відмовилися окупанти відкрити їх й з Маріуполя, у тому числі – з комбінату «Азовсталь»: для жінок, дітей та інших цивільних осіб», незважаючи на учорашнє звернення української влади», – повідомило міністерство ввечері 19 квітня.

Згідно з повідомленням, робота над відкриттям гуманітарних коридорів не припиняється. Тривають переговори щодо їх відкриття на Херсонщині та Харківщині, додали у Мінреінтеграції.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​