На Луганщині евакуюють людей, попри відсутність погоджених гуманітарних коридорів

Влада Луганщини заявляє, що 19 квітня евакуюватиме людей, попри те, що російські військові відмовили у «режимі тиші» і на сьогодні, вже третій день поспіль, не було оголошено погоджених гуманітарних коридорів для евакуації.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих жителів евакуюватися, зважаючи на активізацію бойових дій.

«Виїжджайте – жителі Кремінної не встигли і тепер в заручниках. Як і щодня, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади», – написав Гайдай у телеграмі.

Пізніше він додав, що майже 50 жителів Сєвєродонецька і Лисичанська вже прямують до безпечних регіонів країни.

«Непроста безпекова ситуація, але життя кожного врятованого варте зусиль. 10 сєвєродончан і 38 лисичан вже евакуйовані. Вони прямують до інших областей – туди, де безпечно. Сьогодні вивеземо всіх охочих – шукаємо у найвіддаленіших бомбосховищах, інформуємо людей про можливість безпечно й безоплатно виїхати, дізнаємось про одиноких літніх людей, допомагаємо їм. Але трапляються й складні випадки, коли не хочуть залишати підвал батьки з дітьми шкільного віку. Вмовляємо, пояснюємо, що дитина повинна якнайскоріше відновити навчання. Поступово вдається. Евакуюйтесь хоча би заради дітей», – наголосив голова ОВА.

Гайдай додав, що евакуйованим допоможуть «із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави і міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми».

Раніше сьогодні віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що погоджених гуманітарних коридорів в Україні для евакуації населення 19 квітня не відкриватимуть. Така ситуація – вже третій день поспіль.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.