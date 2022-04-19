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Російські війська двічі намагалися піти в наступ в Авдіївці – голова ОВА

Загарбники продовжують вести постійні обстріли на Мар’їнському, Очеретинському й Авдіївському напрямках (на фото – Мар’їнка, 14 квітня 2022 року)

Російські війська двічі спробували піти в наступ поблизу Авдіївки, обидві спроби зупинили Збройні сили України, повідомив вранці 19 квітня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін», – написав він у телеграмі.

За словами Кириленка, загарбники продовжують вести постійні обстріли на Мар’їнському, Очеретинському й Авдіївському напрямках.

В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості, додав голова ОВА.

«Постійні обстріли – в Мар’їнській і Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання. Ситуація на фронті складна, але контрольована», – підсумував Кириленко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.

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