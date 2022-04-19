Війська РФ пошкодили високовольтну лінію на Луганщині, без світла 215 населених пунктів – ОВА

У Луганській області внаслідок обстрілу з боку російських військ пошкоджена високовольтна лінія, що призвело до припинення електропостачання майже всієї області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, знеструмлені 215 населених пунктів.

«Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується», – написав Гайдай у телеграмі.

Він додав, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.

«Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії», – сказав Гайдай.

Він вкотре закликав жителів регіону виїхати через активізацію бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська активізували бойові дії на Донбасі. США та інші союзники України обіцяють Києву ще більше зброї.