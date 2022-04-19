У Пентагоні не мають інформації про влучання РФ у якусь із партій допомоги Заходу в Україні

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Пентагон не має інформаці про те, що Росія поцілила в якусь із партій західної військової допомоги в Україні. Він заявив про це на брифінгу 18 квітня, коментуючи заяву російської сторони про те, що її війська нібито розбомбили сховище, де зберігалася частина західної зброї.

«Я знаю, що вони вдарили по Львову. Вони вразили цілі у Львові, і я думаю, що вони також били по Києву протягом останніх кількох днів. Ми не маємо чіткого уявлення про бойові збитки, щодо того, на що вони націлювалися та що вразили», – сказав Кірбі.

«Ми не бачимо ознак того, що в західну допомогу цілилися, влучили чи знищили її», – додав він.

Раніше в Пентагоні також спростували заяви про те, що Росія нібито збила український військово-транспортний літак в районі Одеси із великою партію озброєння, яку Україні поставили західні країни. Твердження про це поширили державні ЗМІ РФ із посиланням на міністерство оборони Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська активізували бойові дії на Донбасі. США та інші союзники України обіцяють Києву ще більше зброї.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів. Ця допомога вже почала надходити в Україну.