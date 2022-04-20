Евакуація з Маріуполя: гуманітарний коридор не спрацював – Верещук

Віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював «так, як планувалося».



«Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких», – написала вона у своєму телеграмі.

Верещук додала, що зусилля про евакуацію з Маріуполя будуть поновлені завтра зранку.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що евакуаційних автобусів з Маріуполя виявилось набагато менше, ніж анонсувала російська сторона.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.