Арестович пояснив, що може означати заява Путіна щодо «Азовсталі»

Заява президента Росії Володимира Путіна щодо «Азовсталі» означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, РФ перекинула частину своїх військ на північ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Уранці Путін і Шойгу публічно заявили, що, по-перше, Маріуполь узято, по-друге, що Росія не штурмуватиме «Азовсталь». Тому що не хочуть спричиняти «біди і втрати серед російського війська», якому інакше довелося б вести складні бої на руїнах «Азовсталі». Путін «виявив турботу про російських солдатів». Це означає, що вони не можуть фізично взяти «Азовсталь». Вони це зрозуміли. Вони зазнали величезних втрат. Наші захисники продовжують утримувати завод», – сказав під час брифінгу Арестович.

За його словами, заяву Путіна ще можна пояснити тим, що РФ перекинула частину своїх військ на північ.

«Вони намагаються виконати головне політичне завдання – вийти на адміністративну межу Луганської та Донецької областей», – сказав він.

Арестович наголосив, що таке попереднє оголошення перемоги Росією в Маріуполі, не очікуючи ні Великодня, ні 9 травня, показує, що росіяни зрозуміли «безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни». Далі, за його словами, нас чекає «позиційна війна».

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

«Пропонований штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Цей той випадок, коли ми повинні думати… про збереження життів і здоровʼя наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими обʼєктами», – сказав Путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням зранку 21 квітня.

Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.