Евакуація з Маріуполя сьогодні не відбулася – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня евакуація громадян із Маріуполя не відбулася.

«По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно. Дає надію той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя). Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити», – повідомила Верещук у Telegram.

Вона звернулася словами: «Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти. Тримайтеся!».

20 квітня також була зірвана евакуація цивільних з Маріуполя. Нині там, за даними української влади, заблоковані тисячі людей – військових та цивільних. Місто оточене російськими військами з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір другий місяць.

Напередодні командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». В Офісі президента заявили, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ.