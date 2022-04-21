Війська РФ продовжують спроби штурму «Азовсталі» в Маріуполі – Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують авіаудари та спроби штурму поблизу морського порту і заводу «Азовсталь» в Маріуполі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбук.



За даними штабу, на тимчасово окупованій частині Херсонщини війська РФ оголосили мобілізацію, крім того, на 1 травня запланували «референдум», а на 2-10 травня «перепис населення». Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

Також Генштаб ЗСУ фіксує суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Білорусі.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.