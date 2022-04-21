Україна вимагає від РФ терміново відкрити гуманітарний коридор із «Азовсталі» – Верещук

Україна вимагає від Росії терміново відкрити гуманітарний коридор із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі, заявила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Там зараз перебувають близько тисячі цивільних і 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з «Азовсталі» сьогодні», – наголосила Верещук у дописі в телеграмі.

Вона закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі». «Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!», – написала міністерка.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість військового розблокування Маріуполя на Донеччині, наголосивши, що для звільнення військових і цивільних жителів, які перебувають на території заводу «Азовсталь», роблять «все можливе».

«Щодо нашої армії, пройти ці окуповані 120 кілометрів сьогодні нам не дає техніка РФ, щоб дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Ми на сьогодні зробити цього не можемо. Гуманітарні коридори – ми домовляємося і відкриваємо, і деякі люди звідти виїжджають, але ті тисячі, про які я вам сказав, вони поки що заблоковані, й поки що Росія не дає цим людям можливості вийти з цього полону», – сказав Зеленський в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV, відео якого розміщено в телеграм-каналі Офісу президента України.

Він додав, що в Маріуполі зруйновані 95-98% усіх будівель, а російські військові постійно обстрілюють місто.

«Це більше схоже не на війну, а на таку терористичну операцію з боку Росії щодо Маріуполя і жителів цього міста», – сказав президент.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

«Пропонований штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Цей той випадок, коли ми повинні думати… про збереження життів і здоровʼя наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими обʼєктами», – сказав Путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням зранку 21 квітня.

Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.