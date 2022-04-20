«Азов»: у Маріуполі з’явилась техніка з позначками V, яка, ймовірно, була під Києвом

У Маріуполі з’явилась військова техніка з позначками ідентифікації V, яка, ймовірно, раніше брала участь у боях під Києвом, заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

«І це свідчить про те, що вони перекинули сюди свіжі сили і, мабуть, це та ж сама сволота, яка була під Києвом (у Бучі і т.д.), тому що їхня техніка мала ідентифікації – букви V», – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Паламар також додав, що захисникам Маріуполя вже вдалося знищити один такий танк.

Напередодні він заявив, що внаслідок постійних бомбардувань, маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю».

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від росіян.